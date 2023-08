Salario minimo, la proposta dem approda in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Alessandra Salvatore, consigliera regionale del Molise con il Partito democratico, assieme al capogruppo dem di Palazzo San Giorgio, Giose Trivisonno, hanno indetto una conferenza stampa questa mattina, alle ore 10.30, presso “Da Dieci”, in Corso Bucci a Campobasso, sulla proposta del salario minimo e per sollecitare la raccolta firma nazionale lanciata sul tema dal Pd.

Hanno preso parte anche la vice sindaca di Ripalimosani, Annamaria Trivisonno, e Francesco Amelia, un lavoratore molisano che vive a Bologna.

Nella mozione presentata a Palazzo D'Aimmo:

«Il Consiglio Regionale del Molise,

premesso che

-nell’Unione Europea, in 21 dei 27 Stati membri, è stato già introdotto il salario minimo (gli altri i Paesi dell’UE, oltre all'Italia, in cui non c’è il salario minimo sono Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia);

-l’UE, con la Direttiva del 14 settembre 2022 sul salario minimo, ha chiesto agli Stati membri di garantire ai lavoratori – entro il 2024 – stipendi adeguati;

-la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'iniziale “no” alla introduzione del salario minimo anche in Italia, si è dichiarata pronta a discuterne in Parlamento;

-le opposizioni hanno depositato il 04/07/23, alla Camera dei Deputati, la PDL n. 1275, per l'introduzione del salario minimo;

-la proposta di legge unitaria delle opposizioni, che riguarda dipendenti e autonomi, copre le fasce di lavoratori che non sono tutelati dalla contrattazione collettiva e rafforza la contrattazione collettiva, perché fa valere verso tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative: in questo modo si contrastano i contratti pirata; fissa una soglia di 9 euro lordi all’ora come minimo tabellare, soglia sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere;

-l'intervento interesserebbe almeno 4 milioni di lavoratori in difficoltà, lavoratori "poveri";

-secondo i dati forniti dall’Inps nel rapporto annuale 2021 e analizzati al Senato nella Commissione Lavoro, alcuni Ccnl di settore prevedono retribuzioni lorde inferiori alla soglia proposta (turismo: il trattamento orario minimo è pari a 7,48 euro; cooperative nei servizi socio-assistenziali: l’importo orario minimo ammonta a 7,18 euro; aziende dei settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo: minimo orario contrattuale pari a 7,28 euro; settore tessile e dell’abbigliamento: retribuzione minima pari ad 7,09 euro; servizi socio-assistenziali: il minimo retributivo è fissato in 6,68 euro; imprese di pulizia e dei servizi integrati o dei multiservizi: minimo retributivo orario pari a 6,52 euro; vigilanza e dei servizi fiduciari, non rinnovato dal 2015: il minimo salariale ammonta a 4,60 euro all’ora per il comparto dei servizi fiduciari e poco superiore a 6 euro per i servizi di vigilanza privata);

tutto ciò premesso,

fa voti affinché

il Presidente della Giunta regionale chieda, a nome del Consiglio regionale, al Parlamento ed al Governo di adottare tutti gli atti idonei ad approvare nel più breve tempo possibile la proposta di legge in questione;

affinché sostenga la proposta di legge in conferenza Stato-Regioni, chiedendo la condivisione da parte di tutti i Presidenti delle altre regioni italiane»