Ciarniello convoca il Consiglio, lunedì mattina ci saranno i due nuovi ingressi

TERMOLI. Subentreranno in Consiglio comunale nella seduta di lunedì prossimo, 28 agosto, i nei consiglieri comunali Toni Spezzano e Antonio Selvaggio, in surroga rispettivamente al neo assessore all'Urbanistica Nico Balice (Civica per Roberti Sindaco) e all'assessore regionale dimissionario da consigliere comunale Michele Marone (Lega).

L'assise civica è convocata per le 9.30 in prima battuta dal presidente Annibale Ciarniello e sarà il primo Consiglio dove il vice sindaco reggente Enzo Ferrazzano si presenta da subito come capo dell'amministrazione comunale. Oltre ai due ingressi, che saranno votati con atti distinti, ci sarà anche la nomina del nuovo presidente della Terza commissione (era proprio Balice). Infine, in discussione le interpellanze sugli sfalci dell'erba e ritiro dei residui delle potature, nonché l'inquinamento acustico su Termoli.