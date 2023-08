«Ritorno in Consiglio per dare il mio contributo alla nostra città»

Toni Spezzano ritorna in Consiglio comunale dopo quasi 14 anni

TERMOLI. Ha 59 anni e da quasi 30 si occupa di politica in prima persona, partendo dall'esperienza in Alleanza nazionale, che lo vide candidato la prima volta nel 1997, mandato con Montano sindaco, di cui divenne assessore esterno a Bilancio e Finanze. Parliamo di Toni Spezzano, che lunedì tornerà in aula da amministratore dopo quasi 14 anni.

Eletto in assise civica nel 2002 e nel 2006, manca dagli scranni di via Sannitica quando cadde l'amministrazione Greco, di cui era all'opposizione.

Primo dei non eletti nel 2019 nella civica "Roberti Sindaco", subentra al neo assessore Nico Balice, lo abbiamo incontrato a pochi giorni dal suo ritorno in municipio come consigliere comunale.