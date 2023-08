Questione ambiente, l'intera opposizione all'attacco: «La Colaci si deve dimettere»

TERMOLI. A una settimana dalla nota che ha creato reazioni e malumore a Termoli, è l’opposizione consiliare a prendere in mano le redini della polemica, già brandita da esercenti e residenti (ma anche turisti), che hanno replicato all’assessore all’Ambiente Rita Colaci. Per i 5 gruppi istituzionali Pd, VotaxTe, Movimento 5 Stelle, Termoli 2024, Termoli Bene Comune Rete della Sinistra «l'Assessore Colaci ammetta il fallimento del suo assessorato nella gestione della pulizia cittadina. I consiglieri di opposizione intendono esprimere profondo sdegno riguardo alla grave situazione che sta affliggendo la città di Termoli.

Se da un lato riconosciamo l'importanza di promuovere un maggiore senso di responsabilità tra i cittadini e le attività commerciali per quanto riguarda la cura dell'ambiente, riteniamo altrettanto fondamentale affrontare il problema in maniera completa ed equilibrata.

Il decoro della città e la gestione dei rifiuti, infatti, rappresentano una responsabilità condivisa, che coinvolge tanto i residenti quanto le varie articolazioni dell'amministrazione comunale.

Durante i periodi di maggiore affluenza turistica, è essenziale garantire un ambiente pulito e attraente, in linea con l'immagine che Termoli intende proiettare ai visitatori.

È nostro dovere, dunque, ricordare che ogni componente dell'Amministrazione comunale, in primis l'Assessorato all'Ambiente, ha una parte cruciale da svolgere nel garantire la pulizia e il decoro della nostra città. In particolare, durante i periodi di alta affluenza turistica, è necessario mettere in atto misure speciali per gestire efficacemente i rifiuti e preservare l'immagine di Termoli come destinazione turistica accogliente

Invece, mentre il periodo di maggior afflusso turistico dovrebbe celebrare il suo fascino naturale e culturale, ci troviamo a confrontarci quotidianamente con una realtà di rifiuti e sporcizia che minaccia l'immagine di un centro turistico dal grande potenziale.

Piuttosto che affrontare la sfida con trasparenza e responsabilità, l’Assessore all’ambiente, Colaci, sembra aver preferito la strategia di scaricare la colpa su cittadini e attività commerciali.

Questo atteggiamento preclude ogni possibilità di affrontare il problema alla radice, ma riflette anche un fallimento evidente nella gestione della pulizia urbana nella città di Termoli.

Il ruolo dell’amministrazione pubblica è di fornire servizi efficaci ai cittadini e ai visitatori e la pulizia dell’ambiente urbano è una componente fondamentale di questa missione.

Chiediamo dunque all’assessore Rita Colaci di dimostrare coraggio ammettendo il proprio fallimento nella gestione della pulizia cittadina e del verde pubblico e di presentare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta».