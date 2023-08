Tra ritorni e debutti: Toni Spezzano e Antonio Selvaggio entrano in Consiglio

Consiglio comunale di lunedì 28 agosto 2023 a Termoli

TERMOLI. Anche quella di oggi, lunedì 28 agosto, è stata una seduta sprint del Consiglio comunale, giusto il tempo di far entrare in maggioranza due nuovi componenti ed eleggere il presidente della Terza commissione. Assise civica seguita in diretta Facebook da Termolionline.

I lavori sono durati 35 minuti, dalle 9.50 alle 10.25 e in questo lasso di tempo, dove sono stati collegati due consiglieri da remoto, Rinaldi e Di Michele, con 16 persone presenti in aula (14 in prima battuta), il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello ha dato la parola al vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, che ha illustrato la composizione della Giunta, visto l’ingresso di Nico Balice e la redistribuzione delle deleghe che deteneva l’ex sindaco Francesco Roberti.





Subito dopo, uno dietro l’altro sono entrati sugli scranni dell’assise civica Giuseppe Antonio Spezzano (detto Toni), al suo ritorno in aula dopo quasi 14 anni, per la civica Roberti Sindaco (al posto del nel assessore all’Urbanistica Nico Balice) e Antonio Selvaggio (Lega) che ha preso il posto del dimissionario Michele Marone, poiché nominato assessore regionale esterno nella giunta Roberti. Della minoranza, oltre a Di Michele da remoto (che assieme a Rinaldi non ha potuto partecipare all’elezione del presidente della Terza commissione, riservata solo a chi era in presenza) in aula Antonio Bovio e Ippazio Stamerra.

L’ingresso dei due nuovi consiglieri è stato salutato da Antonio Di Brino, Alberto Montano, dallo stesso Ferrazzano e da Ciarniello, con Di Brino che ha voluto rivolgere un messaggio particolare a Marone.

Montano, invece, ha fatto un in bocca al lupo all’assessore Balice, entrambi poi hanno accolto i due consiglieri subentrati.

Ultimo adempimento, l’elezione del presidente della Terza commissione, nella figura di Vincenzo Sabella, al quale sono andati i 14 voti di maggioranza, con una scheda bianca e una nulla. Scrutatori nell’occasione Bruno Fraraccio e Ippazio Stamerra.





Allo stesso Sabella, appena eletto, si è rivolto con un augurio di buon lavoro ancora una volta Alberto Montano.

Infine, stante l’assenza della consigliera del gruppo Termoli 2024 Daniela Decaro, le due interpellanze a sua firma non sono state discusse, proprio su richiesta della vicepresidente del Consiglio comunale, e rinviate alla successiva seduta. Tra i banchi dell’esecutivo mancava solo l’assessore Giuseppe Mottola.

Galleria fotografica