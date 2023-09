Fratelli d'Italia riparte di slancio con la Meloni, Della Porta e Lancellotta alla cena del Brancaccio

TERMOLI. L’avvento del mese di settembre porta al riavvio deciso dell’attività politica, istituzionale e amministrativa, che specie a livello nazionale subisce l’inevitabile battuta d’arresto feriale agostana, con la pausa parlamentare.

I parlamentari di Fratelli d’Italia si sono riuniti ieri sera a Palazzo Brancaccio a Roma e li ha raggiunti anche la premier Giorgia Meloni, che non era stata annunciata.

A prendervi parte anche il senatore Costanzo Della Porta e l’onorevole Elisabetta Lancellotta, parlamentari eletti da Fdi nel Molise alle elezioni del 25 settembre 2022.

«È stato un bel momento per incontrarci tutti dopo un anno molto intenso, in un contesto di grande cordialità con la nostra Premier che ha dimostrato ancora una volta di essere la persona affabile di sempre È stata una cena cordiale, alla presenza, fatta salva qualche eccezione, di tutti i parlamentari e i ministri e sottosegretari di riferimento», il commento del senatore Della Porta.

«Pronti per una nuova stagione di lavoro, per far tornare grande l'Italia», il post social del presidente del Consiglio dei Ministri sul proprio profilo Facebook.

Per l’onorevole Lancellotta: «Abbiamo vissuto un bel momento di condivisione con il nostro presidente Giorgia Meloni, che dimostra sempre il suo carisma. È stata un'occasione per ritrovarci tutti insieme dopo un intenso anno e in vista di una nuova stagione di lavoro».