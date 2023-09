Cabiria Calgione eletta presidente del Consiglio a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Doveva essere il Consiglio comunale delle verità, quello di lunedì sera, 4 settembre, a Montenero di Bisaccia, soprattutto per quanto concerne la tenuta della maggioranza e l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale, oltre che dei chiarimenti sulla querelle scaturita dopo la precedente assise civica dello scorso 11 agosto, sul “quorum strutturale” e sul “quorum funzionale” da prendere in considerazione per la validità delle sedute e delle conseguenti deliberazioni.

E l’aspettativa non ha certo deluso le attese di chi si è recato in sala consiliare, per assistere ai frequenti battibecchi che da diverso tempo si innescano nel corso di queste adunanze; anzi, c’è stato anche un nuovo colpo di scena, provocato questa volta dall’abbandono della seduta consiliare da parte dei quattro membri della minoranza e dei due rappresentanti della maggioranza che, a quanto sembra al momento, si sono posti al di fuori della stessa. Ed è proprio in occasione dell’allontanamento volontario dall’aula da parte dei consiglieri Monturano e De Risio prima e di Palombo, D’Antonio, Cardinali e Travaglini poi, che diversi osservatori esterni e molti degli spettatori presenti hanno assistito all’abbandono della seduta degli stessi consiglieri, il segretario comunale Fabio Del Grande stava prendendo la parola per chiarire i primi dubbi interpretativi di cui tanto si era parlato fino a quel momento. Un gesto compiuto anche se la sindaca Contucci si era detta disponibile a votare, insieme con la maggioranza, l’ordine del giorno presentato proprio dalla minoranza, in merito a una modifica dello Statuto, che avrebbe comportato un riequilibrio tra norma statutaria che fissa il principio generale e quella regolamentare sul tema del quorum, proprio per chiarire definitivamente la questione.

Dopo alcune sospensioni della seduta, il segretario comunale ha letto le norme in questione, con l’aggiunta di un parere del Ministero dell’Interno dedicato proprio a questi aspetti, sgomberando quindi il campo da ulteriori dubbi circa la validità della seduta. La maggioranza ha quindi eletto il nuovo Presidente del Consiglio Comunale, nella persona di Cabiria Irene Calgione, ratificato successivamente una deliberazione di Giunta comunale dedicata a una variazione al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2023/2025, che aggiunge oltre un milione di euro per lavori che saranno effettuati su una delle strade monteneresi.

