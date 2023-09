Giovedì 14 settembre l'ingresso in Consiglio di Andrea Piero Capecce

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale di Termoli Annibale Ciarniello ha convocato il Consiglio comunale per giovedì prossimo, alle ore 18, in prima convocazione e per il giorno 15 settembre alle ore 19 in seconda convocazione presso la sala consiliare, in seduta straordinaria, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE NICOLINO DI MICHELE. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEL SURROGANTE CAPECCE ANDREA PIERO.

2. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 13/2023 - MODIFICA ART. 18.

3. INTERPELLANZA PROT. N. 54111 DEL 17.08.2023, AVENTE AD OGGETTO: " RITIRO POTATURA E SFALCIO ERBA ".

4. INTERPELLANZA PROT. N. 54533 DEL 21.08.2023, AVENTE AD OGGETTO: "RICHIESTA NOTIZIE RIGUARDANTI EVENTUALI SEGNALAZIONI DI INQUINAMENTO ACUSTICO NEL COMUNE DI TERMOLI ".

5. INTERPELLANZA PROT. N. 57317 DEL 05.09.2023, AVENTE AD OGGETTO: “MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO”.