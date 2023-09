«I molisani pagheranno il conto della politica inefficiente, inaccettabile!»

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale del M5S, Andrea Greco, a testa bassa si scaglia contro la classe dirigente che governa il Molise.

«A 2 mesi dall'insediamento inizia a venir fuori la vera natura di questo Governo regionale.

In un momento drammatico per le famiglie molisane il centrodestra dice chiaramente che aumenterà le tasse per chi ha un reddito superiore a 28.000 euro annui. Praticamente quasi tutti.

Famiglie disperate, alle prese con il rientro a scuola dei figli e con i rincari dell'energia, in una situazione di inflazione galoppante che non permette più di mettere un piatto di carne a tavola, si vedranno colpite ulteriormente dalla stangata dell'aumento delle tasse regionali. Lo stesso centrodestra oggi al governo accusa il centrodestra che governava prima delle elezioni di aver lasciato i conti al collasso e dal Governo centrale l'unica soluzione è spalmare quei debiti per ulteriori 10 anni!

Ma non aveva parlato di un Decreto Molise che avrebbe dovuto tirarci fuori dal pantano!?

Pensare semplicemente di alzare le tasse e spalmare in 10 anni un disavanzo mostruoso non solo è una presa in giro per i molisani, ma non produrrà alcun beneficio.

Se chiedono sacrifici ai molisani; noi li chiederemo alla politica, semplicemente perché se ci troviamo a questo punto la colpa è di chi, ben pagato dai contribuenti, ha ridotto questo lembo di terra a un luogo senza diritti e senza prospettive per il futuro. Non risolveremo così i problemi, ma per lo meno sarà un segnale importante per i cittadini.

Non ho mai fatto opposizione a prescindere, anche nella scorsa legislatura ho cercato di collaborare per il bene del Molise e dei molisani, ma dopo qualche mese dall'insediamento un primo bilancio si può fare e soprattutto si capisce la direzione, che è quella di continuare a far pagare ai molisani le colpe della politica. E questo non va affatto bene! Se la regione deve esistere non per fare investimenti e programmazione ma semplicemente per imporre continui aumenti delle tasse forse non è più così essenziale!»