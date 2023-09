Primi cento giorni a Guglionesi, «Che silenzio assordante in municipio»

GUGLIONESI. Opposizione incalza maggioranza a Guglionesi. Un comune importante silenziato in poco più di 100 giorni. Parliamo del comune di Guglionesi e della sua nuova amministrazione, quella del sindaco Antonio Tomei.

Come d’abitudine, dopo 100 giorni dalle elezioni si trae un bilancio, ed è quello che ha fatto la controparte, l’opposizione capeggiata da Gianfranco Del Peschio.

«Nella prassi una normale Amministrazione Comunale presenta il rendiconto dei suoi primi cento giorni. L'esecutivo Tomei NO perché è in "tutt'altre faccende affaccendato" di manzoniana memoria. Noi di "Guglionesi Insieme", raccogliendo il crescente malumore che serpeggia tra i cittadini, abbiamo voluto fotografare i loro primi risultati (insuccessi) del loro operato in tale lasso di tempo che vi offriamo come riflessione».

L’amministrazione Tomei, quindi, risulta non pervenuta. Senza neanche un comunicato stampa che possa far sapere ai cittadini quello che stanno facendo.