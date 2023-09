Minori stranieri non accompagnati, Lancellotta relatrice in Commissione

ROMA. L’onorevole Elisabetta Lancellotta, componente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, è stata relatrice ieri mattina, giovedì 14 settembre 2023, nel corso della seduta delle Commissioni riunite, la 1^ e la 12^, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.

Lo schema di regolamento esaminato è adottato al fine di aggiornare la normativa regolamentare, accorpandola in un'unica fonte, relativa alle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, la cui disciplina è contenuta in diversi provvedimenti di rango primario.

In proposito, infatti, l'unica normativa regolamentare è ancora rappresentata dal d.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, che è stato soppresso nel 2012 e le cui competenze sono state trasferite alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e degli affari sociali.

Lo schema di regolamento in esame si compone di diciassette articoli, suddivisi in cinque Capi.

In particolare, la deputata molisana ha relazionato sui Capi 3, 4 e 5, relativi al trattamento dei dati contenuti nel Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), alle disposizioni sui minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello Stato e in sostanza confermano le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia, in relazione ai minori stranieri accolti per un determinato periodo di tempo e sulle disposizioni finali.