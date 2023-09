Salario minimo legale, il M5S arringa i cittadini per tutele sociali più efficaci

L'intervista al consigliere comunale del M5S Ippazio Stamerra

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle è tornato ieri pomeriggio e fino a sera in piazza, per lanciare la campagna sul salario minimo.

«Il salario minimo legale esiste già in 22 Paesi europei su 27, dove ha contribuito a far aumentare gli stipendi di chi veniva pagato di meno. La nostra Costituzione, all’art. 36, parla chiaro: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Ecco perché abbiamo deciso di lanciare una raccolta firme a sostegno della nostra proposta, che – a differenza delle fake news raccontate da alcuni esponenti di Governo – se approvata rafforzerebbe la contrattazione collettiva e, secondo l’Istat, farebbe aumentare di 804 euro in media le retribuzioni di 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori».

Tra i referenti e attivisti presenti, l'ex portavoce regionale Valerio Fontana, il consigliere comunale Ippazio Stamerra e un ritorno che avevamo annunciato giusto ieri, Ciro Stoico.





«Raccolta firme a sostegno del salario minimo per far sì che tutti i lavoratori abbiano un salario equo e dignitoso. Nonostante l'opposizione del Governo Meloni, non ci fermiamo, e continuiamo a camminare dalla parte dei diritti, dalla parte dei lavoratori». Non sono mancate testimonianze di ricordo per l'ex portavoce Nick Di Michele, scomparso lo scorso 29 agosto a soli 55 anni.

