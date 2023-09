Pallante riunisce i capigruppo, Consiglio regionale convocato il 26 settembre

CAMPOBASSO. Presieduta dal presidente Quintino Pallante si è riunita nella mattinata la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.

Sentiti i diversi capigruppo il presidente ha comunicato di voler fissare per martedì 26 settembre la prossima seduta del Consiglio regionale, nella quale discutere degli argomenti, già licenziati dalla Prima Commissione, in materia di bilancio proposti dall’Esecutivo e propedeutici ai successivi provvedimenti previsti per il 2023.

In quella stessa data l’Assemblea sarà chiamata a convalidare i propri componenti eletti, così come proposto dall’apposita Commissione consiliare che ha terminato nei tempi previsti i propri lavori.

