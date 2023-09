Circolazione crediti fiscali per efficientamento energetico, la proposta approda in Commissione

CAMPOBASSO. I Consiglieri Angelo Primiani, Andrea Greco e Roberto Gravina hanno presentato una proposta di legge regionale concernente: Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico.

L’iniziativa legislativa – si spiega nella relazione illustrativa - attribuisce alla Regione la facoltà di favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l'acquisto annuale di crediti d'imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110 %, bonus facciate 90 %, bonus efficientamento 65 %, bonus ristrutturazioni 50 %).

La peculiarità della proposta di legge -si spiega ancora nella relazione- è rappresentata dal fatto che deputati all’acquisto possono essere solo gli enti pubblici economici regionali a prevalente caratterizzazione economica e/o società partecipate non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) così come richiamato dal d.l. 11/2023, per i quali è previsto il divieto. Non la Regione, quindi, che è inserita nel suddetto elenco in quanto è pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d. legs. n. 165/2001.

La proposta il testo passa ora all’esame della Commissione consiliare competente che dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di merito la invierà alla valutazione definitiva del Consiglio regionale.

«La Regione Molise può fare la sua parte per contribuire in maniera decisiva alla "circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico" ed evitare così il fallimento di professionisti e imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura, non riescono a smaltirli a causa della congestione del sistema. Con i colleghi Andrea Greco e Roberto Gravina, abbiamo depositato una proposta di legge sul modello di quanto fatto in Basilicata: se approvata, la norma consentirebbe alla Regione di favorire l’acquisto annuale di crediti d’imposta relativi a bonus edilizi per il tramite di enti pubblici economici regionali e società partecipate». Così Angelo Primiani.

«L’obiettivo della proposta- continua Primiani- è quello di mettere una pezza ai disastri causati dal Governo Meloni, che mesi fa ha bloccato la cessione dei crediti da bonus edilizi e cancellato con un colpo di spugna il Superbonus 110% introdotto dal Governo Conte. Decisioni che hanno portato al blocco dell’attività in migliaia di cantieri in tutta Italia, quindi anche in Molise, arrecando un danno serissimo ad imprese, professionisti e proprietari di immobili.

La legge che presentiamo, oltre a promuovere la circolazione dei crediti fiscali tramite l’acquisto da parte di enti pubblici a caratterizzazione economica e società partecipate, prevede anche la creazione di una piattaforma elettronica per monitorare l’andamento degli interventi oltre che le domande e le offerte di acquisto dei crediti.

L’auspicio è che la maggioranza riconosca l’esigenza di approvare la norma il prima possibile. Quest'ultima, lo ricordiamo, ha già ricevuto l’ok da parte del Mef, ha superato il vaglio di costituzionalità ed è stata approvata in Basilicata. Abbiamo quindi l’occasione di replicarla anche qui in Molise per dare soddisfazione alle tante imprese ma anche ai tanti cittadini che, in virtù del cambio di norma voluto dall’attuale Governo, si ritrovano in uno stato di totale incertezza, con i crediti incagliati e senza sapere come procedere».