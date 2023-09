Unione dei Comuni "Basso Biferno": si elegge il nuovo presidente del Consiglio

BASSO MOLISE. L’Unione dei Comuni “Basso Biferno” deve scegliere ed eleggere il nuovo presidente del Consiglio dell’assise consortile. Il presidente uscente, infatti, Antonio Tomei, da metà maggio è sindaco di Guglionesi ed è decaduto dalla carica.

Attualmente a portare avanti l’assemblea dell’ente è Nicola Palombo, come vicepresidente, eletto in Consiglio in rappresentanza della minoranza a Montenero di Bisaccia.

La sessione elettiva è in agenda il prossimo 28 settembre, alle 18.30 (in prima convocazione) oppure sarà lunedì 2 ottobre in seconda battuta e sarà ospitata dalla sala consiliare di Petacciato, nel classico percorso itinerante tra i comuni aderenti. In programma anche discussioni e votazioni sulla presa d’atto della nuova composizione, dopo la sessione elettiva di maggio, il Bilancio Consolidato esercizio 2022 e la variazione del Bilancio di previsione 2023-2025 mediante applicazione dell'Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto della gestione 2022. Infine, approvazione schema di contratto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria.