Il Consiglio regionale convalida tutti gli eletti e approva il rendiconto 2021

CAMPOBASSO. Presieduto dal Presidente Quintino Pallante si è riunito nella mattinata il Consiglio regionale.

Prima dell’inizio dei lavori il Presidente Pallante ha ricordato l’impegno politico e istituzionale del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione del Lutto nazionale e del funerale di stato in svolgimento nelle stesse ore a Roma, ed ha chiesto ai componenti dell’Assise di rispettare un minuto di silenzio in suo onore.

A seguito quindi della relazione del Presidente della Commissione consiliare per la verifica delle elezioni, Fabio Cofelice, l’Assemblea ha approvato all’unanimità la convalida dell'elezione dei componenti il Consiglio regionale.

Il Consiglio, inoltre, ha preso atto delle due relazioni del Garante regionale dei diritti della persona, relative rispettivamente al periodo 1° gennaio - 09 settembre 2022 e ottobre/dicembre 2022.

Infine, dopo le relazioni illustrative del relatore, Consigliere Stefania Passarelli, alle quali sono seguiti gli interventi dell’Assessore al Bilancio, Gianluca Cefaratti e del Consigliere Micaela Fanelli, l’Assemblea ha approvato a maggioranza le rettifiche al "Rendiconto Consolidato della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021” e al "Bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio2021”, proposte dalla Giunta regionale.