Cambio al vertice di Costituente Comunista: eletto Michele Giambarba

CASACALENDA. Domenica 24 settembre, nel corso di una riunione del Coordinamento Organizzativo di Costituente Comunista, il Portavoce pro-tempore, il compagno Dario Leone, ha rassegnato le sue dimissioni dall’ incarico, motivandole con la propria scarsa disponibilità di tempo da dedicare a Costituente Comunista, specialmente in seguito al duplice impegno come referente della stessa presso il Centro Studi Domenico Losurdo e presso il nascente Coordinamento per la Rinascita Comunista. Egli stesso, pur rimanendo, ha ravvisato la necessità di un Portavoce Nazionale che si occupi esclusivamente all’Associazione.

In sua vece è stato eletto, in considerazione alla sua grande esperienza politica e della sua capacità di mediazione anche nelle questioni più controverse, il compagno Michele Giambarba - nel contempo Presidente di Costituente Comunista - che avrà il compito di traghettare l’Associazione verso l’imminente Congresso Nazionale

Tutta Costituente Comunista ringrazia il compagno Leone per l’impegno fin qui profuso e per la sua futura opera nella costruzione di un Partito Comunista unitario espressione di tutte le organizzazioni marxiste-leniniste.

Al compagno Giambarba va il nostro caloroso ringraziamento per aver accettato l’incarico in un momento così particolare per l’Associazione e i migliori auguri di proficuo lavoro, certi che sotto la sua guida il percorso verso il Congresso Nazionale sarà, nella sua complessità, semplice e lineare.