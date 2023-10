Unione dei Comuni, Carmela D'Aniello eletta presidente del Consiglio

PETACCIATO. Nella sala consiliare del comune di Petacciato, giovedì scorso, si è riunito il Consiglio dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno”. Tra i vari adempimenti, c’era anche l’elezione del nuovo presidente dell’assise consortile, rimasta vacante dopo l’elezione a sindaco di Guglionesi di Antonio Tomei. La seduta è stata convocata e avviata dal vicepresidente Nicola Palombo.

Il Consiglio ha preso atto della nuova composizione, determinata proprio dalle elezioni amministrative di metà maggio. Approvati anche documenti contabili come Bilancio consolidato e variazione di Bilancio 2023. Infine, approvato lo schema di contratto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria.

In Consiglio al posto di Roberto Di Pardo, decaduto da primo cittadino per l’elezione avvenuta in Consiglio regionale, è subentrato di diritto il vice sindaco reggente Antonio Di Pardo. Tomei era già presente nell’assise, infine, entrata la componente della minoranza guglionesana Carmela D’Aniello, eletta con 16 voti nuovo presidente del Consiglio, per lei 16 voti e due astensioni. Lo stesso Roberto Di Pardo ha voluto salutare tutti gli amministratori.

L’elezione della D’Aniello è stata salutata con soddisfazione dal presidente dell’Unione dei Comuni, Giorgio Manes, che ha rimarcato, ringraziandolo, anche l’ospitalità ricevuta dal vice sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo.