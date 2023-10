"Accessi al mare in degrado e poco sicuri", affondo dem

TERMOLI. Nella data odierna i Consiglieri comunali Angelo Sbrocca, Oscar Scurti, Manuela Vigilante e Andrea Casolino, rappresentanti delle forze politiche Pd e VotaXTe, hanno presentato al Presidente del Consiglio Comunale di Termoli, avvocato Annibale Ciarniello, una mozione per la salvaguardia del nostro prezioso patrimonio marittimo.

La mozione: "Accessi al mare: manutenzione e messa in sicurezza," è stata concepita in risposta all'emergente problema degli accessi al mare nella città di Termoli. Gli accessi al mare, essenziali per garantire l'accessibilità alle spiagge libere sia per i residenti che per i turisti, hanno subito un grave deterioramento nel corso degli ultimi quattro anni a causa della mancanza di interventi di manutenzione adeguati.

Questo degrado si riflette chiaramente nei pontili, nelle passerelle e nella struttura circostante, minando non solo la sicurezza delle strutture stesse, ma anche l'estetica delle nostre amate spiagge termolesi.

I Consiglieri Comunali Angelo Sbrocca, Oscar Scurti, Manuela Vigilante e Andrea Casolino, tramite questa mozione, sottolineano l'importanza di preservare il patrimonio marittimo di Termoli e di garantire a tutti i cittadini e ai visitatori un accesso sicuro e piacevole alle spiagge locali.

La mozione impegna il Sindaco del Comune di Termoli, Vincenzo Ferrazzano, ad agire con determinazione e tempestività, garantendo la manutenzione periodica, la messa in sicurezza e, se necessario, il ripristino degli accessi al mare.