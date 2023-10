Il Molise in buone mani-Noi moderati: "Pronti a scendere in campo per le sfide del 2024"

TERMOLI. Il movimento politico ‘Il Molise in buone mani-Noi Moderati’, che ha partecipato alla competizione elettorale regionale nella coalizione di centrodestra, eleggendo due consiglieri regionali e supportando in prima linea il Presidente della Giunta regionale Francesco Roberti, è pronto per le nuove sfide del 2024.

In particolare, ‘Noi Moderati’, che rappresenta l’ala centrista e moderata della coalizione di centrodestra, si sta già preparando per le Elezioni Amministrative della primavera del 2024.

Alle ultime Regionali, la lista, con il 7,48% delle preferenze dei molisani, ha dato un grande contributo alla coalizione di centrodestra.

Ora un nuovo appuntamento con l’obiettivo di allargare la squadra di amministratori locali, che condividono i principi moderati e centristi.

Le attenzioni del partito non saranno soltanto sulle Amministrative di Campobasso e Termoli, bensì l’obiettivo è quello di supportare le liste in tutti i Comuni molisani che andranno al voto, in modo da avere in tutto il territorio punti di riferimento per il nostro elettorato, nonché per radicare il partito in tutta la regione e portare avanti il progetto politico che stiamo condividendo con il Presidente della Regione Francesco Roberti e l’Onorevole Maurizio Lupi.

A breve, inizieranno gli incontri per condividere idee e progetti, al fine di dare un fattivo contributo ai programmi elettorali dei candidati sindaci, e per iniziare a costruire la squadra che scenderà in campo a supporto del centrodestra a Campobasso, Termoli e in tutti i Comuni che andranno al voto per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale.