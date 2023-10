Lotito nomina la De Guglielmo delegata di Forza Italia a Termoli e dirigente regionale sulla sanità

TERMOLI. Avere il Governatore del Molise battente bandiera azzurra, di Forza Italia, e un responsabile di settore nel medesimo partito, conferma la volontà di mettere al centro della vicenda politica proprio il comparto più sofferente nella nostra regione.

La consigliera comunale e dirigente sindacale a livello nazionale Fernanda De Guglielmo, è stata nominata dal senatore Claudio Lotito, nelle vesti di coordinatore regionale azzurro, quale dirigente regionale della sanità e delegato comunale di Termoli.

«Al fine di dare piena attuazione e operatività all'incarico a me conferito, di coordinatore regionale per il Molise, ho ritenuto necessario procedere alla tua nomina di dirigente regionale per il dipartimento sanità e delegato comunale di Termoli. Augurandoti buon lavoro, colgo l'occasione per ricordarti la nostra prossima scadenza per il tesseramento del nostro partito al 31 ottobre 2023».