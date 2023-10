Firma Day: sul salario minimo legale il M5S vuole stanare il Governo Meloni

Firma day: torna la raccolta firme del M5S sul salario minimo: interviene Ippazio Stamerra

TERMOLI. Belle giornate d’inizio autunno servono anche a rendere più efficaci i messaggi di natura politica, poiché il passeggio che ne deriva può coinvolgere più persone rispetto alle singole iniziative, com’è avvenuto stamani sul corso Nazionale, angolo via Adriatica, la mattonella prediletta dal Movimento 5 Stelle, per intenderci, in pieno centro, a Termoli.

I pentastellati, guidati dal loro unico portavoce, Ippazio Stamerra, hanno allestito un gazebo in occasione del Firma Day, campagna nazionale voluta dal presidente Giuseppe Conte, che punta a rafforzare attraverso la raccolta firme la proposta di legge sul salario minimo legale, che sta contrassegnando questa fase ancora di avvio della legislatura, seppur dai banchi dell’opposizione.

Tema sensibile, che mette insieme la minoranza parlamentare, che in queste ore dibatte anche della relazione fornita al Governo dal Cnel, insomma di strettissima attualità.

Col nostro “segugio” Michele Trombetta siamo andati ad “auscultare” l’andamento della sottoscrizione.

LA PROPOSTA

Dopo 10 anni di battaglie, il Movimento 5 Stelle è riuscito a compattare diverse forze politiche attorno a una proposta di salario minimo legale a 9 euro l’ora, che aumenterebbe subito lo stipendio a 3,6 milioni di lavoratori. Le opposizioni sono finalmente compatte su questa proposta di legge, ma il Governo Meloni continua a dire solo “no”.

LA CRITICA

Da ormai due mesi la maggioranza Meloni ha bloccato la discussione sulla nostra proposta in Parlamento, ma non ci siamo arresi e il 17 ottobre si torna in Aula alla Camera dei deputati sul salario minimo legale. Come diversivo un Governo lontanissimo dall’emergenza degli stipendi troppo bassi dei lavoratori ha affidato al Cnel di Brunetta il compito di formulare studi e proposte.

Un altro bluff del Governo per dire no a una misura di civiltà già presente in 22 dei 27 Paesi dell’Unione europea.

Gli italiani sono più avanti del Governo: tutte le rilevazioni confermano che la stragrande maggioranza dei cittadini è favorevole all’introduzione in Italia del salario minimo legale.

L’INTENTO

È ora di fare ognuno la propria parte. Domenica 8 ottobre ci ritroveremo in tante città e sulla piattaforma www.salariominimosubito.it per sostenere con la vostra firma e la vostra adesione la nostra proposta sul salario minimo. Dobbiamo lanciare un messaggio chiaro a Giorgia Meloni. Serve un mare d’inchiostro e di click, facciamoci sentire per ricordare che il tempo dei no e dei rinvii in tribuna è finito. Riporta la palla al centro con la tua firma e vinciamo la battaglia del salario minimo legale. Ogni firma conta.

