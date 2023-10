Un regolamento al passo coi tempi, restyling in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha approvato, così come emendato in Aula, a maggioranza assoluta dei voti, la proposta di Modifica del Regolamento interno dell’Assemblea regionale presentata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Dopo l’illustrazione dell’iniziativa di modifica fatta dal Presidente della Prima Commissione consiliare permanente, Roberto Di Pardo, che ha licenziato l’argomento con parere positivo.

Sono seguiti gli interventi, per la discussione generale e sui singoli articoli ed emendamenti in esame, dei Consiglieri Fanelli, Romano, Passarelli, Facciolla, Primiani, Niro, Salvatore, del Presidente del Consiglio Pallante e del Presidente della Giunta Roberti.

In sede di dichiarazione di voto finale sul testo complessivo si sono espressi contrariamente i Consiglieri Fanelli, Romano e Greco. Per la maggioranza, il Presidente della Regione Roberti ha annunciato voto positivo al provvedimento in esame.

Ha dichiarato di non partecipare al voto, esprimendone le motivazioni, il Consigliere Facciolla.

Le modifiche apportate -è spiegato nella relazione illustrativa- sono funzionali a migliorare alcune disposizioni del vigente Regolamento interno, avvicinandolo alla fonte statutaria per alcuni aspetti connessi alla capacità di esprimere al meglio e più efficacemente le funzioni del Consiglio regionale, non solo come organo della legislazione ma come sede delle funzioni di indirizzo e controllo, che lo caratterizzano nel modello di riparto delle funzioni.

Nell’articolato approvato si interviene, quindi, sulle norme regolamentari che disciplinano i tempi riservati alla discussione in Consiglio, con l’obiettivo di ricalibrare la durata degli interventi in ragione della tipologia di ciascuno di essi garantendo, tuttavia, una discussione corretta, consapevole e competente che non comprima il confronto e il dialogo tra le forze politiche rappresentate. Infine, viene prevista la pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari.