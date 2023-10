Il risiko della Provincia, lunedì mezzogiorno di fuoco per le firme: tra i papabili anche Puchetti

CAMPOBASSO. Non sarà una rivincita rispetto alle ultime elezioni regionali, sia chiaro, ma da alcune settimane le coalizioni di centrodestra e centrosinistra (meglio, gli amministratori che ne fanno parte) sono in fibrillazione, perché domani a mezzogiorno si consegnano le firme per le candidature a futuro presidente della Provincia di Campobasso.

Sugli 84 comuni che compongono il territorio d’elezione, sono soltanto 48 i primi cittadini candidabili per prendere il posto dell’attuale reggente, Orazio Civetta, che ha assunto il ruolo che per quattro anni è stato di Francesco Roberti, che in pratica l’ha completato, seppur decaduto pochi giorni prima della scadenza, che era fissata al 31 agosto, poiché eletto Governatore del Molise.

Sono fuori gioco i sindaci che concluderanno il mandato prima dei 18 mesi, in pratica coloro che andranno alle urne nella primavera 2024, dove si prevede l’election day con le elezioni europee (salvo scelte differenti dell’esecutivo di Palazzo Chigi).

Sono 977 gli amministratori (consiglieri comunali e sindaci) chiamati al voto per rinnovare il vertice di Palazzo Magno, in programma domenica 5 novembre, dalle 8 alle 20, nell’unico seggio in via Roma.

Ultime ore di febbrile raccolta delle firme, ne occorrono almeno 147, e in ballo ci sono quattro ipotesi di candidatura che domani saranno al bivio della presentazione.

Si tratta dell’attuale reggente e sindaco di Ripabottoni Orazio Civetta, come candidatura di centrodestra, quindi Simona Valente (sindaco di Campochiaro, centrista), oltre a candidature definite più trasversali, come quelle dei sindaci di Larino, Giuseppe Puchetti, e di Bojano, Carmine Ruscetta.