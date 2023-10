Rendiconto e indennità: prosegue il lavoro a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente, Roberto Di Pardo, si è riunita nella mattinata la Prima Commissione permanente.

Per quanto riguarda la proposta di legge regionale n. 8, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022", il consigliere Passarelli, nella sua qualità di Relatore, ha svolto la sua relazione introduttiva.

Mentre per la proposta di legge n. 1, di iniziativa del consigliere regionale Alessandra Salvatore, concernente "Dimezzamento delle indennità del Presidente e dei componenti della Giunta regionale e di quelle dei Consiglieri regionali, con impegno delle conseguenti economie per interventi a sostegno dei nuclei familiari con persone in condizioni di disabilità", la Commissione ha proseguito la discussione.

Il presidente Di Pardo, a norma del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea regionale, ha quindi provveduto a nominare il consigliere Stefania Passarelli Relatore dei seguenti argomenti presentati dalla Giunta regionale: "Rendiconto consolidato della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022”. Rettifica del "Piano degli indicatori relativi al Rendiconto Generale della Regione Molise per l'esercizio 2021", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 5 agosto 2022.

La discussione di ciascuno dei punti affrontati oggi, continuerà nelle prossime sedute dell’organo consiliare.