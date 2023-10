Riparte l'azione politica del M5S a Termoli, Andrea Colangelo il nuovo coordinatore

In MoVimento

In MoVimento gio 19 ottobre 2023

TERMOLI. Sono tornati in piazza dal settembre scorso, dopo un'estate in cui hanno messo a fuoco nuovi obiettivi anche ridisegnato la base degli attivisti, il Movimento 5 Stelle di Termoli rilancia la sua azione politica e vara anche il nuovo gruppo territoriale. Iscritti che stanno promuovendo la raccolta firme a sostegno della proposta di legge sul salario minimo.

Proprio di recente, la compagine pentastellata ha celebrato i suoi primi 14 anni.

«Quattordici anni fa, un vento di cambiamento sorse nell'aria della politica italiana, portando con sé ideali di trasparenza, partecipazione diretta e una volontà di rottura con le tradizioni politiche del passato.

Fin dal suo esordio di quel 4 ottobre del 2009, il MoVimento 5 Stelle ha rappresentato una speranza, una voce fresca nella politica italiana. Quattordici anni di impegno, di sfide e di successi condivisi con voi, il cuore pulsante di questa rivoluzione. Abbiamo camminato insieme, cittadini, professionisti, attivisti, tutti uniti dalla visione di una politica più partecipativa e centrata sulle esigenze del popolo. In questo percorso, il nostro movimento ha abbracciato il cambiamento e ha affrontato gli ostacoli con determinazione, lavorando instancabilmente per un'Italia migliore.

Oggi, più che mai, celebriamo la vostra passione, il vostro impegno e la vostra fiducia che hanno contribuito a rendere il MoVimento 5 Stelle un faro di speranza per chi crede in una politica più giusta, aperta e responsabile. Siamo grati per ogni passo compiuto insieme, consapevoli che il cammino è ancora lungo e che tante sfide ci attendono all'orizzonte».

Intanto, come anticipato, si è costituito a Termoli il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle.

«Col voto unanime degli iscritti, l’assemblea del MoVimento 5 Stelle con la presenza del coordinatore regionale Antonio Federico ha eletto il nostro attivista Andrea Colangelo al ruolo di rappresentante col compito di coordinare tutte le attività del Gruppo sul territorio. Nella riunione successiva l'assemblea ha eletto Angelo Trizio come Referente giovani.

I gruppi territoriali del MoVimento 5 Stelle favoriscono la discussione, il confronto e lo scambio di idee politiche tra tutti gli iscritti al gruppo. Sviluppano iniziative e progetti. Possono inoltrare proposte progettuali e iniziative legislative al Comitato nazionale progetti. Promuovono la diffusione dei programmi e delle attività del MoVimento 5 Stelle. Perseguono la partecipazione di un sempre maggior numero di cittadini.

Questo è solo l'inizio e vogliamo crescere sempre di più. Ognuno di noi può dare un contributo per migliorare la nostra città. E per essere parte attiva del gruppo territoriale vi invitiamo ad iscrivervi al Gruppo, così da poter partecipare a tutte le attività del Movimento», ha sottolineato il portavoce comunale, Ippazio Stamerra, unico consigliere comunale a Termoli.

Galleria fotografica