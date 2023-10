Aumento dell'addizionale Irpef: le aliquote stabilite dalla Giunta regionale

CAMPOBASSO. Come anticipato dall'assessore Gianluca Cefaratti martedì scorso, in Consiglio, la Giunta regionale ha presentato una proposta di legge concernente: “Adeguamento della disciplina dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef). Modifica alla legge regionale 25 luglio 2013 n. 9, come modificato dall’articolo 2, comma 1 della legge regionale 30 marzo 2022 n. 5”, che determinerà la modifica dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è stabilita applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

1) 0,50 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

2) 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

3) 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

4) 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro”.

La maggiorazione dell’aliquota di base comporterà un’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per la Regione Molise per i redditi sino a 15.000 euro pari a 1,73 per cento; per i redditi oltre 15.000 euro e sino a 28.000 euro pari a 1,93 per cento; per i redditi oltre i 28.000 e sino a 50.000 euro pari a 3,33 per cento; per i redditi oltre i 50.000 euro pari a 3,33 per cento”.

La proposta di legge passa ora alla Commissione consiliare permanente che dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza la invierà all’esame definitivo del Consiglio regionale.