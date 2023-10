Decreto Sud alla Conferenza Stato-Regioni e Roberti la presiede al posto di Fedriga

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, componente dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza Stato-Regioni, ha sostituito, in qualità di vicepresidente, questa mattina, giovedì 19 ottobre 2023, alla presidenza dell’assemblea il presidente Massimiliano Fedriga.

Tra i provvedimenti più importanti, che sono stati discussi nel corso della Conferenza, c’è stato il cosiddetto Decreto Sud. In tema di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, sono stati presentati e accolti diversi emendamenti proposti, che andranno ad implementare la riforma per una migliore efficacia delle politiche di coesione.

Ai fini del rilancio del Mezzogiorno dal punto di vista economico, produttivo e occupazionale, inoltre, il benestare della Conferenza Stato-Regioni all’istituzione della nuova Zes, la nuova Zona Economica Speciale, che comprende l’intero Sud Italia, conferma la collaborazione istituzionale per permettere alle regioni interessate di poter sfruttare le proprie peculiarità, anche come ulteriore stimolo a nuovi investimenti.

C’è grande attenzione, in questo momento storico, per il Mezzogiorno e non possiamo far altro, d’ora in avanti, che sfruttare l’occasione e gli strumenti che ci vengono forniti per un indispensabile e necessario rilancio di alcuni territori, Molise compreso, che è sempre più al centro dell’attenzione delle istituzioni centrali.