«Tasse più alte invece di ridurre gli sprechi, in Regione cambiamento gattopardesco»

TERMOLI. Dura critica da parte del vicesegretario del circolo dem di Termoli, Mario Orlando, all’indirizzo del Governatore Roberto e del suo esecutivo di Palazzo Vitale, che affonda le radici nell’aumento dell’addizionale Irpef predisposto con delibera del Governo molisano. «Il nostro presidente Roberti e la Giunta regionale, per approvare il bilancio e garantire la copertura finanziaria hanno aumentato l'addizionale regionale all'Irpef con decorrenza dal 2024, incrementando così l'imposta a carico dei contribuenti.

Avrebbero potuto migliorare la cassa regionale tagliando gli sprechi come, ad esempio, gli incarichi a consulenti esterni per ruoli che possono essere ricoperti da funzionari interni dotati di adeguata competenza. È una dinamica già vista nell’amministrazione Toma che si ripete. Hanno inneggiato al cambiamento ma in realtà hanno modificato solo quello che permetteva loro di conservare i privilegi. Tale cambiamento come poteva essere possibile se l’attuale maggioranza è prevalentemente composta dagli stessi consiglieri dell’amministrazione Toma? Del resto, come diceva Tommaso da Lampedusa né Il Gattopardo: se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi».