Mozioni e interpellanze su vari temi in Consiglio giovedì prossimo

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale di Termoli Annibale Ciarniello comunica di aver convocato l’assise civica per il giorno 26-10-2023 alle ore 17:30 in prima convocazione e per il giorno 27-10-2023 alle ore 18:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazione di g.c. n. 199 del 28.08.2023, avente ad oggetto: variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d. Lgs. N. 267/2000) e al d.u.p. 2023/2025. Ratifica.

2. Proposta di deliberazione di c.c. prot. N. 68178 del 19.10.2023, avente ad oggetto: regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori - modifica art. 10, comma 2.

3. Riconoscimento come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lett. e d.lgs. N.267/2000 della definizione agevolata della cartella di pagamento n.02720100001086452000.

4. Riconoscimento come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 lett. A d.lgs. N.267/2000 - sanzione Istat.

5. Modifica dell'art.58 del regolamento del corpo di Polizia locale del comune di Termoli, giusta deliberazione di Consiglio comunale n.65 del 29.09.2022.

6. Mozione prot. N. 48845 del 24.07.2023, avente ad oggetto: annullamento d'ufficio della delibera di giunta n. 174 del 07.07.2023, relativa all'adesione all'accordo Asmel per la Gestione associata alla formazione di elenchi idonei per le assunzioni di personale ex art. 3-bis d.l. 80/2021, per illegittimità, ai sensi dell'art. 21- octies della legge 241/1990 - atto di indirizzo.

7. Mozione prot. N. 61188 del 22.09.2023, avente ad oggetto: ripristino essenze arboree.

8. Mozione prot. N. 64460 del 05.10.2023, avente ad oggetto: accessi al mare: manutenzione e messa in sicurezza.

9. Mozione prot. N. 65640 del 10.10.2023, avente ad oggetto: tempestiva adozione di una recinzione lungo il perimetro dell'eco-parco sito in via Madonna delle Grazie.

10. Mozione prot. N. 65643 del 10.10.2023, avente ad oggetto: studio di fattibilità per l'istituzione di una qualche forma di trasporto locale notturno (come misura e servizio di sicurezza per prevenire gli incidenti stradali e il ritiro delle patenti di guida).

11. Interpellanza prot. N. 61187 del 22.09.2023, avente ad oggetto: incarichi professionali settore Lavori pubblici.