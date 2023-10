Partita la kermesse "L'Italia vincente" nell'anniversario del Governo Meloni

CAMPOBASSO. È trascorso un anno da quando Giorgia Meloni divenne presidente del Consiglio.

«Abbiamo scritto una pagina importante della nostra storia. Le pagine che seguiranno le scriveremo assieme a tutti gli italiani che, come noi, lavorano ogni giorno per una Nazione forte e libera. La rotta è tracciata». È questo il post ufficiale comparso oggi sulla pagina sociale di Fratelli d'Italia, che dopo il rinvio della manifestazione celebrativa del 24 settembre scorso, causato dalla scomparsa dell'ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano, proprio oggi, 22 ottobre, propone la manifestazione "L'Italia vincente: 1 anno di risultati - come il Governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione",

Un evento di caratura nazionale organizzato sui territori dalla classe dirigente e parlamentare delle regioni italiane, in cui sarà illustrata l'attività del Parlamento, attraverso le proposte approvate e i progetti per i prossimi 4 anni.

L'appuntamento era alle 9 al Centrum Palace di Campobasso per il Molise, mentre alle 10.45 è previsto l'intervento in diretta streaming del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

Iniziativa che è stata voluta a distanza di un anno dalle elezioni politiche che hanno sancito la vittoria di Fratelli d'Italia e della coalizione di centrodestra.

Dalle 9, interventi dell coordinatore regionale Filoteo Di Sandro, i parlamentari molisani Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, gli assessori Michele Iorio e Salvatore Micone, nonché il capogruppo Armandino D'Egidio.

Alle 10.15 previsto l'intervento del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Del Mastro, mentre l'intervento di chiusura è affidato al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, dalle 10.45.

Galleria fotografica