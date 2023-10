Un anno di Governo: «Ora stiamo scrivendo il futuro dell’Italia»

L'Italia vincente: l'intervista al senatore Costanzo Della Porta

TERMOLI. Dalla cornice del Centrum Palace del capoluogo Fratelli d’Italia ha rilanciato ieri l’azione di Governo, certificando dal suo punto di vista, chiaramente, quanto ottenuto nel primo anno a Palazzo Chigi col premier Giorgia Meloni.

Per l’onorevole Lancellotta è stato: «Un anno importante e colmo di emozioni a servizio del territorio e dei cittadini. Con la guida del nostro Presidente Giorgia Meloni».





Il sottosegretario Del Mastro ha ribadito i punti cardine: «Abbiamo detassato il lavoro e aumentato le buste paghe dei lavoratori, abbiamo difeso il Made in Italy, abbiamo traguardato tutti i risultati del Pnrr, abbiamo riformato la giustizia penale, abbiamo tassato gli extraprofitti delle banche, abbiamo difeso la famiglia, concentrando la spesa sociale sulle famiglie numerose. È orgoglio per Giorgia Meloni, è passione per Fratelli d’Italia, è entusiasmo per i risultati di Governo».





Il presidente del Consiglio Meloni, che ha diffuso un video ha ricordato: «In un anno abbiamo raggiunto importanti traguardi per l’Italia e tracciato la rotta per il futuro, ma abbiamo ancora molti obiettivi da realizzare per il nostro popolo. E li realizzeremo.

Un anno fa abbiamo ricevuto l’incarico di guidare l’Italia. Un onore e una responsabilità enorme in un momento storico incerto e complicato.

Avevamo promesso ai cittadini che avremmo lasciato un’Italia migliore di quella che avevamo trovato, una Nazione della quale essere fieri e che ricoprisse un ruolo da protagonista nel mondo, ed è quello che stiamo facendo. Molti sono stati i traguardi raggiunti, molti altri ne arriveranno.

Siamo solo all’inizio, la strada di fronte a noi è ancora lunga e tortuosa, ma continueremo a testa alta a fare quelle scelte coraggiose che per troppo tempo non sono state fatte. Un anno fa abbiamo scritto la storia. Ora stiamo scrivendo il futuro dell’Italia».