Prosegue l'esame degli adempimenti di Bilancio in Prima commissione

In seduta

In seduta lun 23 ottobre 2023

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente Roberto Di Pardo si è riunita nella mattinata la Prima Commissione permanente. Nell’ambito dell’esame dei provvedimenti iscritti all’ordine del giorno, i Commissari hanno audito l’assessore regionale al Bilancio, Gianluca Cefaratti.

In particolare, la Commissione era chiamata a valutare i seguenti argomenti:

1. proposta di legge regionale n. 8, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022";

2. "Rendiconto consolidato della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022”, di iniziativa della Giunta regionale;

3. rettifica del "Piano degli indicatori relativi al Rendiconto Generale della Regione Molise per l'esercizio 2021", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 5 agosto 2022”;

4. proposta di legge regionale n. 9, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Adeguamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Modifica alla legge regionale 25 luglio 2013 n. 9, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2022 n. 5".

La Commissione, ha quindi preso atto (con votazione a maggioranza: favorevoli Di Pardo, D’Egidio e Niro, astenuti Gravina e Fanelli) della Rettifica del "Piano degli indicatori relativi al Rendiconto Generale della Regione Molise per l'esercizio 2021".

Il provvedimento può così passare all’esame del Consiglio regionale. Mentre, per il punto numero 4, la proposta di legge per l’adeguamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), il presidente Di Pardo ha nominato, a norma del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea regionale, il consigliere Passarelli relatore.

L’esame dei punti 1, 2 e 4 continuerà nelle prossime sedute dell’organo consiliare.