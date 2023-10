Respinti i ricorsi elettorali: Di Pardo, Primiani e Salvatore restano in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Non mutano gli equilibri e le presenze in seno al Consiglio regionale dopo l'esito dei ricorsi elettorali promossi al Tar Molise, almeno in primo grado.

I giudici amministrativi del capoluogo hanno respinto infatti sia l'azione portata avanti da Antonio Tedeschi contro Roberto Di Pardo, che quello di Donato Campolieti e Domenico Di Baggio contro Angelo Primiani e Alessandra Salvatore.

Il Tar Molise pubblicherà le motivazioni, per ora si è limitato al dispositivo.

Nota a margine, spese compensate e su questo, qualcuno non sarà d'accordo.