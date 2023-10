Decreto Caivano, Della Porta: «E' un atto di orgoglio, lo Stato potrà tornare a fare lo Stato»

TERMOLI. Il senatore Costanzo Della Porta, per conto di Fratelli d'Italia, è intervenuto al Senato della Repubblica sul decreto legge "Caivano", in tema di sicurezza: «E' un atto di orgoglio, lo Stato potrà tornare a fare lo Stato».

«Un provvedimento che rappresenta un atto di orgoglio. Lo Stato torna a fare lo Stato, si riappropria del suo territorio e non porge l'altra guancia ai criminali. Il dl Caivano indica una via e garantisce strumenti operativi per contrastare la criminalità organizzata, il disagio giovanile, l'elusione scolastica. Un decreto frutto del confronto con chi si occupa di questi temi da anni, come i giudici minorili, come Don Patriciello che dà tutto sé stesso per queste periferie. Il decreto si articola in 3 punti:

Contrasto al disagio giovanile;

Contrasto alla criminalità minorile;

Contrasto ai reati digitali.

Si combatte la dispersione scolastica, la mala movida. C'è una parte sanzionatoria, ma anche tanta prevenzione. Si combatte senza quartiere lo spaccio. Don Patriciello ha affermato che da quando c'è il Governo Meloni lo spaccio a Caivano si è azzerato. Caivano sarà quindi un modello da esportare nelle periferie degradate del nostro Paese, per riportare ovunque sicurezza e garantire serenità alle comunità locali che vivono in zone a rischio».