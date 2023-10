La Stumpo non fa sconti: «Aula sorda e grigia nel Consiglio comunale di giovedì sera»

TERMOLI. L'esito del Consiglio comunale di giovedì sera non ha soddisfatto per nulla la capogruppo della Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune, Marcella Stumpo, ma non perché è in opposizione, o non solo.

Per l'esponente di minoranza lo spettacolo offerto giovedì sera è stato quello di un’aula sorda e grigia.

«Il Consiglio comunale del 26 ottobre lascia dietro di sé una sensazione di irrealtà, che non può far piacere a chi come noi crede ancora nella democrazia rappresentativa e nei suoi strumenti.

Un’aula semi deserta, dato l’ormai abituale (e spesso non giustificato) ricorso alla partecipazione via web; vuote le postazioni della stampa; ma soprattutto del tutto disabitate le sedie per il pubblico, ormai grande assente dei riti amministrativi.

Mai come in questa consiliatura l’assenza e il disinteresse totale dei cittadini per l’assise comunale sono stati continui e assoluti. Certo, c’è stato il Covid; ma quegli stessi cittadini affollano lidi, ristoranti, stadi, feste patronali…

Essi ritengono evidentemente di nessun interesse ciò che si discute in Consiglio; o meglio ritengono di non avere alcuna possibilità di incidere su ciò che viene deciso nell’assise comunale. È certo difficile dar loro torto; eppure in questi 4 anni e mezzo la minoranza, a volte nella sua interezza, a volte separatamente, ha condotto un’opposizione continua, corretta ma decisa, e ha dato battaglia su tutti i punti, non tralasciando alcun mezzo democratico per ostacolare quelle che consideriamo decisioni dannose per la città. E la presenza dei cittadini avrebbe dato certo più forza alle nostre rivendicazioni.

Ma oltre a questa sala vuota e distratta, altre situazioni a dir poco bizzarre, se vogliamo usare eufemismi, si sono verificate il 26: diversi consiglieri di maggioranza che lasciano l’adunata ben prima della sua conclusione, tanto che la mozione più importante proposta dalla minoranza (quella sulla revoca dell’adesione all’associazione Asmel per usufruire di elenchi già predisposti per l’idoneità ai concorsi) sarebbe passata tranquillamente, viste le molte assenze e le astensioni, se all’ultimo minuto non fosse “ricomparso “ online un consigliere di maggioranza.

Abbiamo visto anche un consigliere di minoranza votare più volte insieme alla maggioranza; e abbiamo purtroppo sentito il sindaco facente funzioni rispondere ad un ‘interpellanza con l’invito a cercarsi da soli i dati richiesti su Urbi, il sito che raccoglie tutti i dati amministrativi (!). Risposta di una scortesia rara...

Cose strane accadono dunque in sala consiliare; niente di illegittimo, sia chiaro. Solo che passa regolarmente un messaggio di indifferenza, di disinteresse, a volte di arroganza e di non rispetto per chi sta dall’altra parte.

Se combiniamo tutto questo con l’astensionismo ormai siderale che caratterizza tutte le tornate elettorali, c’è di che essere seriamente preoccupati: la distanza dalle istituzioni, la rinuncia ad esercitare il diritto di scelta avvantaggiano sempre le forze meno propense al confronto democratico, alla consultazione e al coinvolgimento dei cittadini: coloro che ritengono di ricevere una cambiale in bianco valida 5 anni e di poter fare tutto ciò che vogliono perché “ci hanno votato, e se non vi va bene se ne riparla alle prossime elezioni”.

Ma la democrazia, l’unico strumento che abbiamo per garantirci libertà di scelta e di intervento, vive di presenza, di partecipazione, di confronto anche aspro e di discussione: per questo come abbiamo fatto durante la conferenza stampa sulla gestione del parco, invitiamo i cittadini a tenere gli occhi aperti, a far sentire la propria voce, e soprattutto a votare, quando sarà il momento, valutando bene chi e cosa scelgono.

Non ci stancheremo mai di ripetere che sono il silenzio e l’indifferenza a consentire lo stravolgimento della storia e la perdita della libertà».