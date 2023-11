«Il premierato e la dittatura della maggioranza»

PALATA. Dal segretario dem di Palata, Patrizio Perazzelli, giunge una riflessione sulla proposta di riforma istituzionale (e costituzionale) disegnata nelle ultime ore dal Governo Meloni.

«Il premierato e la dittatura della maggioranza: la riforma costituzionale del governo Meloni va in direzione di un rafforzamento dell’esecutivo a discapito delle prerogative di garanzia e del Capo dello Stato, il quale svolge la funzione di equilibrare l’esercizio del potere secondo le regole costituzionali. Il Presidente della Repubblica vede ridursi i suoi poteri all’interno delle dinamiche consultive parlamentari. Si tratta di rendere l’operato politico dei governi più decisionista e muscolare, fondando la sua legittimità sul voto popolare del Primo Ministro. In altri termini, si sottrae potere al Parlamento e al garante della Costituzione per concentrarlo maggiormente nelle mani dell’esecutivo, il quale se cade viene sostituito da un altro membro della maggioranza stessa, a nome della continuità dell’attività legislativa. Il Presidente della Repubblica non nomina più il capo del governo, ma solo i ministri su proposta di quest’ultimo a cui conferisce soltanto l’incarico.

L’elezione diretta del capo del governo dovrebbe legittimare l’esercizio del potere della maggioranza, la quale si ritrova praticamente da sola nella gestione del potere, potendo godere anche di un forte premio di maggioranza con la modifica maggioritaria della legge elettorale. Parlare in questo caso di una dittatura della maggioranza non è per nulla fuori luogo. Il 6 Aprile 1924, Mussolini fece indire nuove elezioni per prendere la maggioranza alla camera. Per fare ciò, prima delle elezioni, il 18 novembre 1923, fece approvare una nuova legge elettorale, la Legge Acerbo, che reintroduceva il sistema maggioritario e prevedeva un forte premio di maggioranza, due terzi dei seggi, per il partito che avesse raccolto più voti. L’obiettivo del duce era quello di monopolizzare il parlamento con la sua maggioranza e ridurre lo spazio politico delle opposizioni e del parlamento stesso.

Questo non vuol dire che la riforma costituzionale voluta dall’attuale governo sia tale da riportarci indietro nella storia, ma nasconde a mio parere dei pericoli autoritari che non devono assolutamente essere sottovalutati. L’elezione diretta del capo del governo si fa in tanti paesi democratici, e non credo sia questo il problema più grande. Ma legare un sistema elettorale maggioritario con un premio di maggioranza all’elezione diretta del capo del governo va ad indebolire fortemente il Parlamento e il pluralismo della rappresentanza. In questo modo, le crisi della maggioranza si risolvono solo con un procrastinamento in avanti delle maggioranze stesse, andando a determinare uno svilimento completo dell’attività parlamentare. Il capo dello Stato ha le mani legate e non può fare altro che conferire incarichi di governo ad oltranza alla stessa maggioranza. Ma se si rompe la maggioranza stessa cosa succede? Se una parte di essa decide di formarne una nuova con dei partiti dell’opposizione?

Questi interrogativi risultano legittimi perché in Italia le maggioranze si formano con una coalizione di partiti. Quindi, per evitare situazioni di crisi della maggioranza i partiti minori dovrebbero restare fedeli alla coalizione per tutto il mandato. Ma in questo modo si va addirittura verso una dittatura della maggioranza guidata dal partito più forte, cioè ad una sorta di monopartitismo maggioritario che rende l’intero Parlamento pressoché inutile. Una situazione politica del genere non può che destare giuste preoccupazioni anche a chi non è esperto di diritto costituzionale».