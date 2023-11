«Salvini deve morire»: la solidarietà di Marone dopo la scritta intimidatoria al leader della Lega

TERMOLI. «Salvini deve morire»: questa la scritta dipinta sul muro di uno stabile in piazzale Libia a Milano, a caratteri cubitali. Immediata la solidarietà espressa dal commissario regionale della Lega in Molise, Michele Marone.

«A nome della Lega Molise e in qualità di commissario regionale sento il dovere di esprimere la più totale solidarietà al Nostro Segretario Nazionale Matteo Salvini.

È inconcepibile assistere ancora una volta a questi gesti intimidatori nei confronti di un leader politico. Da parte nostra continueremo a denunciare questi vili gesti affinché gli autori possano essere consegnati alle forze dell’ordine.

È impensabile, in uno stato democratico come il nostro, il dover assistere impassibili a situazioni volute da persone che pensano ancora di poter intimidire personaggi illustri della politica italiana quali il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti nonché vice premier. Per quanto ci riguarda questo gesto, che condanniamo fermamente, fortifica ancor di più l’attaccamento al nostro leader e al suo modo di fare politica e di porsi nei confronti degli italiani e delle questioni internazionali. Condanniamo quindi qualsiasi atto di violenza in tutte le sue forme chiedendo a tutti di non alimentare la fiamma dell’odio e del dissenso. Massima censura per colui o coloro che hanno pensato di imbrattare quel palazzo di Milano con quella minaccia di morte nei confronti di Matteo Salvini»