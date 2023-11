Ambiente, sanità e migranti: i temi del prossimo Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il presidente Quintino Pallante ha convocato per martedì 7 novembre, con inizio dei lavori previsto per le ore 10, la prossima seduta del Consiglio regionale che sarà dedicata interamente agli atti rogatori.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno: 1. Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Romano, al presidente della Regione, nonché all'assessore regionale ai rapporti con i Ministeri per l'attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Molise e all'assessore regionale al Bilancio, riferita alla notizia riportata dalla stampa nazionale circa l'emissione, da parte del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, di interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 89 bis, 84 e 91 D.Lgs. 159/2011, in danno della società IOS spa, di proprietà per il 100% di Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed SpA;

2. Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Gravina, ad oggetto "Alienazione dell'ex hotel Roxy DGR 259 del 01.09.2023 - Determinazioni";

3. Interpellanza, a firma del consigliere Salvatore, ad oggetto "Progetto definitivo per autorizzazione all'impianto idroelettrico di Pizzone II";

4. Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Primiani e Greco, ad oggetto «Servizio 118 - "Demedicalizzazione" postazione 118 Montenero di Bisaccia. Bando affidamento ASReM servizio SET 118»;

5. Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Primiani e Greco, ad oggetto «Progetto "Pizzone II" Enel Produzione S.p.A. - Alfedena e Castel San Vincenzo»;

6. Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri sul territorio della Regione Molise";

7. Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Romano, al Presidente della Regione, nonché all'assessore regionale ai rapporti con i Ministeri per l'attuazione del piano di rientro sanitario della Regione Molise e all'Assessore regionale al Bilancio e Patrimonio, riferita ai rapporti tra la Regione Molise e la società Responsible SpA Società Benefit, nonché all'ipotesi di "integrazione strutturale" tra ASReM - Ospedale Cardarelli - e complesso immobiliare sito in Campobasso, largo Gemelli, 1, di proprietà di Università Cattolica del Sacro Cuore;

8. Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Provvedimenti in seguito all'annullamento da parte del Tar Molise della nomina dell'avv. Maria Calabrese a Consigliera di Parità della Regione Molise. Interrogazione al Presidente della Giunta Regionale;

9. Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Romano, al Presidente della Regione, nonché all'assessore regionale alle Politiche sociali, riferita al Reddito di residenza attiva per l'accesso al Fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei comuni con popolazioni fino a 2mila abitanti.