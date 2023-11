Una sfida che nasce dal territorio: Puchetti "punta" alla presidenza della Provincia

LARINO. Domani, dalle 8 alle 20, sono chiamati alle urne 977 amministratori comunali e sindaci della provincia di Campobasso; dovranno eleggere il nuovo presidente della Provincia.

Il sindaco della città frentana, Giuseppe Puchetti, dopo aver trionfalmente conseguito il secondo mandato alla guida di Palazzo Ducale alle elezioni amministrative del maggio scorso, punta a diventare presidente della Provincia, per prendere l’eredità dell’attuale Governatore Francesco Roberti, sfidando proprio il suo reggente, Orazio Civetta, altro primo cittadino espressione della medesima area geografica, quella del Cratere 2002.

Puchetti si è lanciato in questa avventura in modo assolutamente trasversale ai due schieramenti di centrodestra e centrosinistra. «La mia candidatura nasce per aiutare i territori che conosco, per l’ambito sociale territoriale di zona di Larino - ha dichiarato Puchetti - poi si è estesa ad altri territori che non pensavo di riuscire a coinvolgere. Sono rimasto contentissimo di questo gradimento da parte di tanti amministratori. La mia candidatura è stata sottoscritta da 200 amministratori. Una candidatura indipendente e trasversale.

Io mi rivolgo a tutti, sia alle amministrazioni di centrosinistra che di centrodestra. È una sfida di ambiti sociali diversi e territoriali. Io faccio un ragionamento sui programmi, sui progetti, la cosa importante è che sia io che il mio sfidante siamo persone e sindaci sempre presenti sulle progettualità e sul territorio e, quindi, gli amministratori ci conoscono».