Urne aperte alla Provincia: sfida tra gli aspiranti presidenti Pino Puchetti e Orazio Civetta

CAMPOBASSO. Urne aperte dalle 8 alle 20: la Provincia di Campobasso al voto per eleggere il nuovo presidente e il nuovo Consiglio.

Sono due i candidati alla presidenza: Orazio Civetta, sindaco di Ripabottoni e attuale presidente reggente della Provincia (dopo che Francesco Roberti, presidente fino a qualche mese fa, è stato eletto governatore), e Giuseppe Puchetti, sindaco di Larino. Si vota dalle 8 alle 20 nel seggio unico allestito nella sala della Costituzione della Provincia, in via Milano a Campobasso.

Gli aventi diritto al voto sono 977, si tratta esclusivamente dei sindaci e dei consiglieri comunali degli 84 Comuni della Provincia. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura del seggio, nella serata di oggi.

Le elezioni si tengono con il sistema del voto ponderato: hanno più peso i voti degli elettori dei Comuni con più abitanti. Nel caso specifico della Provincia di Campobasso, sono 4 le schede al seggio: azzurra per gli elettori dei Comuni fino a 3mila abitanti, arancione per i Comuni tra 3mila e 5 mila abitanti, grigia da 5mila a 10mila e infine verde per gli elettori dei Comuni con più di 30mila abitanti.