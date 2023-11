Elezioni provinciali, ha votato il 69,29%: alle urne 677 tra sindaci e consiglieri comunali

CAMPOBASSO. Alle 20 chiuse le urne a Palazzo Magno per l'elezione del nuovo presidente della Provincia, poco dopo è partito lo spoglio dell'ente di via Roma, nel seggio unico, allestito nella sala della Costituzione della Provincia. Dei 977 aventi diritti, tra sindaci e consiglieri comunali degli 84 comuni del territorio, ha votato il 69,29% secondo la media ponderata, con 677 elettori.

A esprimere la propria preferenza 493 uomini e 184 donne, di cui 476 (356 e 120) per comuni fino a 3mila abitanti, 102 (71 e 31) per enti locali fino a 5mila abitanti, 47 (30 e 17) per comuni fino ai 10mila abitanti e, infine, 52 (36 e 16) per Termoli e Campobasso, uniche realtà sopra i 30mila abitanti.

