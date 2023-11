Giuseppe Puchetti fa saltare il banco, il sindaco di Larino è il nuovo presidente della Provincia

CAMPOBASSO. Un risultato forse non atteso, alle elezioni provinciali per l'elezione del presidente di Palazzo Magno il centrodestra non è riuscito a fare quadrato attorno a Orazio Civetta, sindaco di Ripabottoni.

I numeri del voto ponderato, con 677 elettori recatisi alle urne, ha visto prevalere il sindaco di Larino Pino Puchetti, che candidandosi da trasversale ha saputo fare breccia in entrambi gli schieramenti.

Ha ottenuto 43.966 voti ponderati, pari al 55%, contro i 36.413 del suo antagonista, pari al 45%.

Galleria fotografica