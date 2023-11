"Dopo di noi" e disabilità gravi, Gravina: che intende fare la Regione Molise?

CAMPOBASSO. Il consigliere regionale Roberto Gravina ha presentato un’interrogazione per conoscere quali sono i progetti che la Regione Molise intende attivare con le risorse destinate al nostro territorio dal Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il cosiddetto “Dopo di noi”.

«Importante capire se la Regione, nelle attività di programmazione degli interventi, ha coinvolto le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e se tra i progetti che verranno attivati è prevista la sovvenzione del progetto “Casa per il domani” di Aipd».

Il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina, ha presentato quest’oggi un’interrogazione al presidente della Giunta Regionale Francesco Roberti, sottoscritta anche dagli altri colleghi del MoVimento 5 Stelle in regione, Andrea Greco e Angelo Primiani, per conoscere quali sono i progetti che la Regione Molise intende attivare con le risorse destinate al nostro territorio regionale in base alla legge 112/2016 in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e se tra gli stessi è prevista la sovvenzione del progetto “Casa per il domani” dell’Associazione Italiana Persone Down.

«Il Decreto interministeriale del 21 dicembre 2022 di riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto “Dopo di noi”, ripartisce tra le Regioni per l’anno 2022 la cifra di 76.100.000 euro. – ha evidenziato Roberto Gravina – alla Regione Molise assegna complessivamente la somma di 380.500 euro, di cui 75mila euro sono le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave, aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.

In Molise, l'Associazione Italiana Persone Down, nata nel 1995, rappresenta da tempo un riferimento per i tanti genitori e famiglie, aiutandoli e supportandoli nella conoscenza della sindrome di Down e nella conquista dell’autonomia delle persone affette da Sindrome di Down – ha aggiunto Gravina - Grazie all’impegno di tanti operatori e finanziatori privati, oltre al centro diurno “Casanostra”, da qualche mese in Molise è attivo il centro “Casa per il domani” con il quale si offre la possibilità alle persone affette dalla sindrome di Down di sperimentare un percorso di autonomia dalla famiglia di origine. Un progetto che risponde anche alle tante domande che i genitori si pongono, ossia “cosa ne sarà dei propri figli dopo la loro morte”.

Il progetto residenziale che l’Aipd ha avviato a Campobasso, essendo principalmente finanziato da privati - ha spiegato Gravina - terminerà a dicembre 2023.

Con l’interrogazione presentata chiediamo di sapere quali sono i progetti che la regione Molise intende attivare con le risorse destinate alla legge 112-2016 e se tra gli stessi è prevista la sovvenzione del progetto “Casa per il domani” di Aipd, inoltre, cosa tutt’altro che secondaria, chiediamo di sapere se, proprio secondo quanto stabilito dalla legge 112-2016, la Regione, nelle attività di programmazione degli interventi, ha coinvolto le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità».