Azione Civile: «Nel Molise l'antipolitica festeggia il vuoto della politica»

CAMPOBASSO. Analisi del voto sull'esito delle elezioni provinciali di domenica 5 novembre. Per Azione Civile: «Nel Molise l'antipolitica festeggia il vuoto della politica».

«Gli aventi diritto al voto per la Provincia di Campobasso scrivono l'ennesima pagina buia e vuota a conferma che il collante tra le persone non ha nulla a che fare con la politica. Il sindaco di Larino eletto Presidente della provincia di Campobasso.

Nel vuoto politico e in assenza di una nostra presenza istituzionale come forze della "sinistra molisana per l'attuazione della Costituzione" quello che emerge dalle elezioni provinciali, riservate ai 977 consiglieri comunali aventi diritto degli 84 comuni della provincia di Campobasso, è il rafforzamento dei comitati di potere senza indirizzo politico. Viene da chiedersi cosa fanno da festeggiare quelli che si mettono in mostra per accreditarsi come sostenitori di Pino Puchetti neo Presidente eletto con voto ponderato».