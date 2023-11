Lotito: ottimo tesseramento, presto incontro con militanti e dirigenti Forza Italia

CAMPOBASSO. “Ieri in Senato, in qualità di coordinatore regionale di Forza Italia in Molise, ho incontrato il governatore Francesco Roberti.

È stato un momento di confronto costruttivo su diverse tematiche, politiche e amministrative, riguardo al futuro di un territorio che alle scorse elezioni regionali ha visto emergere con successo la coalizione di centrodestra, con ottimi risultati per Forza Italia. E il nostro impegno sul territorio continua a dare frutti importanti, come dimostrano i dati sul tesseramento del nostro partito che fanno registrare numeri in costante crescita.

Mi recherò in Molise per incontrare i militanti e i dirigenti e fare il punto sui prossimi obiettivi da raggiungere insieme. Un incontro che servirà a rafforzare il raccordo tra il Parlamento e il territorio, a rilanciare le politiche a favore dello sviluppo del Molise e a strutturarci sempre di più, anche in vista dei prossimi congressi provinciali”.

Così in una nota il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito.