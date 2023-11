Stress test alle provinciali nel centrodestra, Mele: «Basta coi candidati venuti dall'alto»

COLLETORTO. Un’analisi del voto provinciale nel suo stile inconfondibile, quella offerta da Cosimo Damiano Mele, sindaco di Colletorto.

«Il centrosinistra non può dire di aver vinto e il centrodestra non può dire di aver perso. La gente dovrebbe esaminare bene il voto e, i nostri politici dovrebbero iniziare un po’ a riflettere. Premetto che io sono un uomo di destra, sono di Fratelli d’Italia, ma Puchetti è stata l’espressione vocale dei piccoli comuni, perché è stato il sindaco che ha chiamato tutti i sindaci prima di candidarsi, chiedendo il loro parere su una sua eventuale candidatura. Orazio Civetta, persona degna, stimatissima e un bravissimo sindaco, è l’espressione di un qualcuno. Il problema dov’è?

Dobbiamo riflettere ed essere contenti perché dai piccoli comuni è partito un esempio, non si può prendere dall’alto un candidato e piazzarlo sul territorio. I candidati devono essere l’espressione della gente, non bisogna essere espressione di qualcuno. E lo dice uno di partito. Non si può calare una persona sul posto e dire votatela. Io mi sono attenuto alle disposizioni di partito ma i piccoli comuni e il Molise, in questa situazione, ha dato un esempio di democrazia, ha voluto far capire ai nostri politici che è finita, che ognuno deve votare a seconda delle indicazioni che il partito dà. I candidati alla provincia devono essere espressione del popolo. Bisognerebbe essere contenti che i piccoli comuni hanno dato un vero esempio di democrazia».