Sicurezza, Lancellotta (Fdi): «Col Decreto Caivano poste le basi per una rinascita»

ROMA. "Lo Stato, fin dall'orribile episodio di violenza di cui sono state vittime due ragazzine minorenni a Caivano, ha da subito dimostrato di essere presente. La visita di Giorgia Meloni al Parco Verde ha voluto sottolineare la vicinanza delle Istituzioni nei confronti non solo dei cittadini di Caivano, ma di tutti coloro che vivono nelle periferie a lungo dimenticate dalla politica.

Il Decreto Caivano, appena approvato alla Camera, vuole ristabilire un senso di comunità ed evitare che i nostri ragazzi si abbrutiscano nella violenza, nella solitudine e nella droga. Il provvedimento pone le basi per una rinascita non soltanto dell'omonimo Comune campano ma dei tanti luoghi abbandonati nel nostro Paese, dove talvolta sono carenti tre architravi della nostra società: la scuola, la famiglia e lo sport. Per Fratelli d'Italia il valore sociale dell'istruzione e dell'educazione è sacro.

La scuola è un punto centrale di questo decreto: vengono previste infatti nuove assunzioni tra gli insegnanti, soprattutto nel Sud Italia, dove è maggiore la dispersione scolastica e sono più bassi i livelli di istruzione.

Cultura, educazione e sport sono strumenti preziosi per ridurre i divari sociali e territoriali. I recenti casi di cronaca che hanno riguardato Caivano, così come tanti comuni d'Italia, dimostrano quanto sia importante, accanto all'inasprimento delle pene e alla riqualificazione dei luoghi, puntare sui sistemi educativi affinché i giovani possano riconoscersi in modelli positivi per la loro crescita e il loro sviluppo. Questo decreto porta una luce di speranza affinché tragici episodi, come quello di Caivano, possano ridursi sempre di più fino ad essere debellati.

Il rispetto della dignità umana viene prima di tutto". Lo dichiara Elisabetta Lancellotta, capogruppo di Fratelli d'Italia nella Commissione bicamerale di inchiesta contro il fenomeno del femminicidio.