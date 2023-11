«Sarò il presidente di tutti e garantisco la mia totale collaborazione»

LARINO. A pochi giorni dalle elezioni provinciali che hanno dato la vittoria alla presidenza al sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, arriva il suo ringraziamento.

«A pochi giorni dalla mia elezione alla Presidenza della Provincia di Campobasso volevo ringraziare sentitamente tutti coloro che mi hanno sostenuto, a partire dai tantissimi cittadini, larinesi e non, che hanno accolto con gioia la notizia e ci hanno tenuto a farmi personalmente i loro auguri.

Non posso però non ringraziare, soprattutto, i tanti Amministratori comunali che mi hanno sostenuto, sia al momento della raccolta delle firme sia alle urne. Il risultato elettorale è andato ben oltre le mie aspettative, a testimonianza di una stima e di una fiducia nei confronti della mia persona che mi onorano e mi responsabilizzano ulteriormente.

Come più volte ricordato, la mia candidatura è stata una candidatura trasversale, extrapartitica, ma soprattutto la candidatura del territorio. Sarò quindi il Presidente di tutti, dei Sindaci e degli Amministratori comunali della nostra provincia, cercherò di essere sempre presente e disponibile, come sono abituato a fare, e di rispondere col lavoro e con soluzioni concrete ai problemi noti, soprattutto nell’ambito dell’edilizia scolastica degli istituti superiori e della viabilità. Garantisco, da parte mia, la massima collaborazione a tutti i livelli istituzionali, con la consapevolezza che per risolvere annose questioni è necessario lavorare insieme.

Grazie a tutti». Pino Puchetti.