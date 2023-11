Cesa: «Pronto il Decreto Molise, al vaglio del Ministero dell'economia»

CAMPOBASSO. «Il Decreto Molise è pronto ed è al vaglio del Ministero dell’economia». Con queste parole, l'onorevole Lorenzo Cesa, si è intrattenuto con i giornalisti nella sede del Consiglio regionale a Campobasso.

A 14 mesi dalle elezioni politiche, l'onorevole Cesa ha tracciato un bilancio sia sul Governo Meloni sia sul Molise.

«Trovo questo Governo molto impegnato nella risoluzione dei problemi, come non accadeva da anni. Conosco la gran parte dei ministri e sono molto fiducioso che, attraverso l'utilizzo dei fondi del Pnrr, che riguarderà anche questa regione, si possa dare una svolta al nostro paese e al Molise. Bisogna fare ancora di più squadra tra chi è in Regione e chi è a Roma».

E ancora sulla sanità, l'onorevole Cesa ha ribadito che «Nel frattempo si stanno adottando delle iniziative che possano portare soluzione ai problemi della sanità in Molise. Nel frattempo stiamo estrapolando da quel decreto dei contenuti, attraverso dei provvedimenti specifici. Ci auguriamo di arrivare fino in e fondo e approvarlo».

Cesa è intervenuto anche sugli aumenti dell'Irpef. «Tutta la parte che riguarda le regioni commissariate, non solo il Molise, in merito all'aumento che i cittadini dovranno, ahimè, pagare - ha spiegato il parlamentare centrista - sarà poi restituita alle regioni stesse in modo da abbattere anche il debito della sanità. Sì tratta di una serie di piccoli interventi, ma utili - ha concluso Cesa - attraverso il ministro della Sanità, ma anche per mezzo del commissario nominato dallo stesso ministro».